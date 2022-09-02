Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu kırmızı elbisesiyle yıktı geçti! Derin göğüs ve bacak dekolteli pozu olay: "Özlemişiz"
Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu kırmızı elbisesiyle yıktı geçti! Derin göğüs ve bacak dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Burçin Terzioğlu'nun Instagram paylaşımlarına ilk yorum Demet Evgar'dan geldi. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun son halini görenler, "Özlemişiz seni" yorumları yaptı.
02.09.2022 17:29 - Son Güncelleme: 02.09.2022 17:29
Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu kırmızı elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Derin göğüs ve bacak dekolteli pozuyla adından söz ettiren Burçin kısa sürede gündem oldu.
Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ile uzun süre aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi ayrılıkla sonuçlanmıştı.