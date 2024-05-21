Yargı dizisinin oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni çıktı! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı olarak tanıdığımız Adile Naşit'in yeğeni...

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1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit, 15 yaşındaki oğlu Ahmet'i hastalığından dolayı kaybetti. Doğuştan kalbi delik doğan Ahmet'in Türkiye'de tedavi edilmesine imkan yoktu. Operasyon Amerika'da yapılmalıydı ve maliyeti çok yüksekti.Bugünün rakamlarıyla 4 milyon lira civarında bir para gerekiyordu.