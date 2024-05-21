Yargı dizisinin oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni çıktı! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı olarak tanıdığımız Adile Naşit'in yeğeni...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisi final bölümüne adım adım yaklaşıyor. Dizinin hayranları oyuncuları yakından takip ederken ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan ve Uğur Polat'ın rol arkadaşı Adile Naşit'in yeğeni çıktı. İşte yıllardır Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi unutulmayan filmlerde yüzümüzü güldüren Adile Naşit'in yeğeni...
Yeşilçam'ın usta ismi Adile Naşit Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi unutulmayan filmlerde yüzleri güldürdü.
1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit, 15 yaşındaki oğlu Ahmet'i hastalığından dolayı kaybetti. Doğuştan kalbi delik doğan Ahmet'in Türkiye'de tedavi edilmesine imkan yoktu. Operasyon Amerika'da yapılmalıydı ve maliyeti çok yüksekti.Bugünün rakamlarıyla 4 milyon lira civarında bir para gerekiyordu.
Hatta 17 Haziran doğumlu Adile Naşit, oğlunun öldüğü günün de 17 Haziran olmasından dolayı bir daha doğum gününü kutlamamış.