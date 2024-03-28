SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 11:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 11:58

Adile Naşit'in yeğeni ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sının yeğeni meğer Yargı dizisinin savcısıymış! Necip Naşit Özcan...

Yeşilçam'ın usta ismi Adile Naşit Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi unutulmayan filmlerde yüzleri güldürdü. Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı. Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinde ortaya çıktı. Hatta Adile Naşit'in yeğeninin babası da ünlü oyuncu çıktı. İşte Adile Naşit'in ünlü mü ünlü yeğeni...

Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatcı çıktı. Hababam Sınıfı'nın Hafize Anası, Neşeli Günler'in Saadet Hanım'ı olarak Adile Naşit kalpleri fethetmişti.1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlenlenen Adile Naşit, 1951 yılında oğulları Ahmet'i kucağına almıştı.Fakat Ahmet 15 yaşına geldiğinde aile, şoke edici bir gerçekle yüzleşti. Doktora götürülen Ahmet'in kalbi doğuştan delikti. Üstelik o günün şartları altında Türkiye'de tedavi edilmesine imkan yoktu.Televizyonda yüzlerimizi güldüren Adile Naşit'in iç hayatında bir o kadar da üzgün olduğu bu hikaye ile ortaya çıkmıştı.Yıllar geçsede Yeşilçam denilince ilk başlarda akıla gelen Adile Naşit'in akrabalık ilişkileri de bir hayli ilginç.Hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinin savcısı çıktı.

İŞTE ADİLE NAŞİT ve YEĞENİ NECİP NAŞİT ÖZCAN

SIRADAKİ VİDEO
ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE BUGÜN! | VİDEO
28.03.2024Perşembe
4 köpekle dans videosu olay! Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! “Şansı varmış” Kaynana Semra'nın oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı
28.03.2024Perşembe
Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı! Fenerbahçe'nin...
28.03.2024Perşembe
Hakan Ural’ın Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'a bakın!!
28.03.2024Perşembe
A Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nun eşi bakın kim çıktı!
26.03.2024Salı
Bunlar da Var
Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı! Fenerbahçe’nin... 00:23
Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı!
28.03.2024Perşembe
15 Temmuz’da darbeye direnenlere ’zibidi’ diyerek hedef alan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! 04:03
Özgür Özel hakkında suç duyurusu!
28.03.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Kırıkkale’de düzenlenen programda vatandaşlara telefonla seslendi: 31 Mart’ta sandıkları patlatalım 02:22
"31 Mart'ta sandıkları patlatalım"
28.03.2024Perşembe
4 köpekle dans videosu olay! Gelinim Olur Musun Sinem Umaş’ın son haline bakın! “Şansı varmış” Kaynana Semra’nın oğlu Ata’yla aşk yaşamıştı 00:44
Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın!
28.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA