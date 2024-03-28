Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatcı çıktı. Hababam Sınıfı'nın Hafize Anası, Neşeli Günler'in Saadet Hanım'ı olarak Adile Naşit kalpleri fethetmişti.1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlenlenen Adile Naşit, 1951 yılında oğulları Ahmet'i kucağına almıştı.Fakat Ahmet 15 yaşına geldiğinde aile, şoke edici bir gerçekle yüzleşti. Doktora götürülen Ahmet'in kalbi doğuştan delikti. Üstelik o günün şartları altında Türkiye'de tedavi edilmesine imkan yoktu.Televizyonda yüzlerimizi güldüren Adile Naşit'in iç hayatında bir o kadar da üzgün olduğu bu hikaye ile ortaya çıkmıştı.Yıllar geçsede Yeşilçam denilince ilk başlarda akıla gelen Adile Naşit'in akrabalık ilişkileri de bir hayli ilginç.Hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinin savcısı çıktı.

İŞTE ADİLE NAŞİT ve YEĞENİ NECİP NAŞİT ÖZCAN