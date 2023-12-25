Yardımlarıyla kalpleri fetheden Gamze Özçelik "Seni seviyorum" dedi ve ona seslendi! 1 çocuk annesi Gamze Özçelik...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir evladı olan ünlü isim, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik, çocukluğuna seslendiği nostaljik karesiyle gündeme geldi.
1999'da Elite Model Look İpek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilen ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazındı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Özçelik, özellikle Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile yaşadığı aşkla adından bolca söz ettirdi.
İlişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin Murathan Pektaş adından bir erkek evlatları oldu. Ancak ikilinin mutluluğu yalnızca üç yıl sürdü.