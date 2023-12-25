Yardımlarıyla kalpleri fetheden Gamze Özçelik "Seni seviyorum" dedi ve ona seslendi! 1 çocuk annesi Gamze Özçelik...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir evladı olan ünlü isim, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik, çocukluğuna seslendiği nostaljik karesiyle gündeme geldi.