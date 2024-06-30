Yaprak Dökümü'nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25'lik kızı bakın kim çıktı! Resmen annesinin kopyası! "Saçları tıpatıp aynı"

Yaprak Dökümü'nün yıldızı Bennu Yıldırımlar'ın 25'lik kızı bakın kim çıktı! Görenler resmen annesinin kopyası demeden edemedi. Bennu Yıldırımlar'ın 25 yaşındaki kızı, güzelliği ve annesine olan benzerliği ile görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı, adeta annesinin gençlik yıllarının bir kopyası gibi görünüyor. İşte Bennu Yıldırımlar'ın kızı...