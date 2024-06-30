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Yaprak Dökümü'nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25'lik kızı bakın kim çıktı! Resmen annesinin kopyası! "Saçları tıpatıp aynı"

Yaprak Dökümü'nün yıldızı Bennu Yıldırımlar'ın 25'lik kızı bakın kim çıktı! Görenler resmen annesinin kopyası demeden edemedi. Bennu Yıldırımlar'ın 25 yaşındaki kızı, güzelliği ve annesine olan benzerliği ile görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı, adeta annesinin gençlik yıllarının bir kopyası gibi görünüyor. İşte Bennu Yıldırımlar'ın kızı...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 21:20 Güncelleme 30 Haziran 2024, 21:42
Yaprak Dökümü’nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25’lik kızı bakın kim çıktı! Resmen annesinin kopyası! Saçları tıpatıp aynı 1

Bennu Yıldırımlar'ın 25 yaşındaki kızı, güzelliği ve annesine olan benzerliği ile görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı, adeta annesinin gençlik yıllarının bir kopyası gibi görünüyor. İşte Bennu Yıldırımlar'ın kızı...

Yaprak Dökümü’nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25’lik kızı bakın kim çıktı! Resmen annesinin kopyası! Saçları tıpatıp aynı 2

Hiç şüphesiz Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakteriyle kariyerinin altın çağını yaşadı Bennu Yıldırımlar.

Yaprak Dökümü’nün yıldızı Bennu Yıldırımlar’ın 25’lik kızı bakın kim çıktı! Resmen annesinin kopyası! Saçları tıpatıp aynı 3

Başarılı kariyerinde özel hayatıyla da merak konusu olan Bennu Yıldırımlar'ın kızını görenler dönüp bir daha baktı.

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