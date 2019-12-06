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Yaprak Dökümü'nün Sedef'ini görenler şoke oldu! İşte Seda Demir'in son hali...

Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat veren Seda Demir son haliyle herkesi şaşırttı. Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey ve ailesinin kapı komşuları Nehir Hanım'ın kızı rolünde tanıdığımız 36 yaşındaki Seda Demir, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Seda Demir, Yaprak Dökümü dizisi sayesinde yakından tanıdığımız yıldızları değerlendirdi. Demir, o zamanlar en çok Neslihan Atagül'ü sevdiğini ve hırsından dolayı böyle bir star olabileceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Düğününe kendisini davet etmediğini de dile getiren Seda Demir, Atagül'e kırgınlığını da dile getirmeden geçemedi. Yaprak Dökümü'nün cici yıldızı Seda Demir'in son halini görenler ise şoke oldu. İşte ünlülerin değişimi...

06.12.2019 16:44 - Son Güncelleme: 06.12.2019 17:03
Yaprak Dökümü'nün Sedef'ini görenler şoke oldu! İşte Seda Demir'in son hali...

Yaprak Dökümü dizisinde komşu kızı Sedef karakterine hayat veren şimdilerde 36 yaşında olan Seda Demir, 13 yıl sonra ortaya çıktı. Bir kanalda yayınlanan televizyon programına katılan Demir, iş konusunda iyi tercihler yapamadığını bu sebeple TV dünyasından uzak kaldığını açıkladı.

Yaprak Dökümü'nün Sedef'ini görenler şoke oldu! İşte Seda Demir'in son hali...

Seda Demir, Yaprak Dökümü dizisi sayesinde yakından tanıdığımız yıldızları değerlendirdi. Demir, o zamanlar en çok Neslihan Atagül'ü sevdiğini ve hırsından dolayı böyle bir star olabileceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Düğününe kendisini davet etmediğinide dile getiren Seda Demir, Atagül'e kırgınlığını da dile getirmeden geçemedi.

Yaprak Dökümü'nün Sedef'ini görenler şoke oldu! İşte Seda Demir'in son hali...

Öte yandan, Fahriye Evcen'i de sevdiğini ve samimi bulduğunu söyleyen Seda Demir, Gökçe Bahadır'la samimi olmadığını sadece set arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Yaprak Dökümü'nün Sedef'ini görenler şoke oldu! İşte Seda Demir'in son hali...

8 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seda Demir, oyunculuğa 24 yaşında adım attı. Seda Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nde okudu.

Yaprak Dökümü'nün Sedef'ini görenler şoke oldu! İşte Seda Demir'in son hali...

Üniversite eğitimi esnasında bir bankanın reklamlarında boy gösteren Demir, Yaprak Dökümü dizisi için deneme çekimlerine davet edildi. Bu davet güzel oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi oldu.
Çocukluğunda büyüyünce ne olacaksın sorularına 'Masa başında değil, insanların arasında olayım' cevabını veren güzel oyuncu, hayallerindeki mesleğe oyunculukla atıldı.

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