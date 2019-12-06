Yaprak Dökümü'nün Sedef'ini görenler şoke oldu! İşte Seda Demir'in son hali...

Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat veren Seda Demir son haliyle herkesi şaşırttı. Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey ve ailesinin kapı komşuları Nehir Hanım'ın kızı rolünde tanıdığımız 36 yaşındaki Seda Demir, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Seda Demir, Yaprak Dökümü dizisi sayesinde yakından tanıdığımız yıldızları değerlendirdi. Demir, o zamanlar en çok Neslihan Atagül'ü sevdiğini ve hırsından dolayı böyle bir star olabileceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Düğününe kendisini davet etmediğini de dile getiren Seda Demir, Atagül'e kırgınlığını da dile getirmeden geçemedi. Yaprak Dökümü'nün cici yıldızı Seda Demir'in son halini görenler ise şoke oldu. İşte ünlülerin değişimi...

06.12.2019 16:44 - Son Güncelleme: 06.12.2019 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





