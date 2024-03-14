Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den çocuklarına Bitcoin mirası! Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Eşi de sarışın güzel çıktı...

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinde olan Yaprak Dökümü'nde Halil Ergün, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar gibi yıldız isimlerde bir araya gelen Tolga Karel magazin gündeminden uzak ailesiyle birlikte yaşamına devam ediyordu. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı. İşte Tolga Karel'in dudak uçuklatan o mirası ve güzeller güzeli eşi...
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinde olan Yaprak Dökümünde Oğuz Ayhan karakterini canlandıran ve bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde oyunculuğu bırakarak TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel özel hayatıyla gündeme geldi.
Üç çocuk babası Tolga Karel oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor.
Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.