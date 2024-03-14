Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den çocuklarına Bitcoin mirası! Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Eşi de sarışın güzel çıktı...

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinde olan Yaprak Dökümü'nde Halil Ergün, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar gibi yıldız isimlerde bir araya gelen Tolga Karel magazin gündeminden uzak ailesiyle birlikte yaşamına devam ediyordu. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı. İşte Tolga Karel'in dudak uçuklatan o mirası ve güzeller güzeli eşi...