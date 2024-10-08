Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşi...

5 çocuk babası Ali Rıza Bey'in aile dramını anlatan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında izleyici ile buluştu. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yıllar sonra tekrar bölümleriyle bir kez daha televizyon ekranlarında yer aldı.