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Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli’yi gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşi...

2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle bir kez daha izleyici ile buluştu. Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi rolüyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu Şebnem Ceceli'nin son hali de merak edildi. Neslihan Atagül, Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ceceli'nin son hali ise Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte sırra kadem basan Şebnem Ceceli'nin yıllar sonra ortaya çıkan son hali...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:13
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşi...

5 çocuk babası Ali Rıza Bey'in aile dramını anlatan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında izleyici ile buluştu. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yıllar sonra tekrar bölümleriyle bir kez daha televizyon ekranlarında yer aldı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşi...

Böylelikle yeniden gündeme gelen dizinin oyuncuları de merak konusu oldu. Birçoğu ekran macerasına devam ederken dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi rolüyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu Şebnem Ceceli ise adeta sırra kadem bastı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşi...

BENNU YILDIRIMLAR'LA BULUŞMUŞTU!
Eğitimine ağırlık vererek ekranlara veda eden Ceceli, dizinin final yapmasından yıllar sonra dizide ablasını canlandıran Bennu Yıldırımlar'la buluştu.

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