Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşi...

5 çocuk babası Ali Rıza Bey'in aile dramını anlatan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında izleyici ile buluştu. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yıllar sonra tekrar bölümleriyle bir kez daha televizyon ekranlarında yer aldı.
Böylelikle yeniden gündeme gelen dizinin oyuncuları de merak konusu oldu. Birçoğu ekran macerasına devam ederken dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi rolüyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu Şebnem Ceceli ise adeta sırra kadem bastı.