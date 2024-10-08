16 yılı devirdiler! Bir Gece Masalı'nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un BBG ile ünlenen eşine bakın!
Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Mesut Akusta, Özlem Türkad, Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Kürşat Kilimci karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun 16 yıllık eşini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.
Babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, lLise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi.
Dormen Tiyatrosu'nda eğitim alan oyuncu, 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.
Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Yılan Hikâyesi, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterini canlandırdı.