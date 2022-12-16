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Haberler Magazin Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si artık 21 yaşında! Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı! “Buse Varol sandım” Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi...

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si artık 21 yaşında! Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı! “Buse Varol sandım” Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi...

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si artık 21 yaşında! Kadrosunda Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hakko, Neslihan Atagül, Deniz Çakır, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü'nde Ayşe karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer alan Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 21 yaşında olan Ceceli'nin son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken genç oyuncu, türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Şebnem Ceceli'nin beğeni yağmuruna tutulan son hali...

takvim.com.tr
16.12.2022 00:49 - Son Güncelleme: 16.12.2022 00:49
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si artık 21 yaşında! Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı! “Buse Varol sandım” Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi...

Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey'in kızını canlandıran Şebnem Ceceli, küçük yaşta adını geniş kitlelere duyurdu.

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Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si artık 21 yaşında! Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı! “Buse Varol sandım” Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi...

Ayşe rolüyle hafızalara kazınan Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si artık 21 yaşında! Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı! “Buse Varol sandım” Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi...

Şimdilerde 21 yaşında olan Ceceli'nin son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken genç oyuncu, türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si artık 21 yaşında! Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı! “Buse Varol sandım” Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi...

Genç oyuncuyu görenler "Buse Varol'a çok benziyor", "Buse Varol sandım" yorumlarında bulundu.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si artık 21 yaşında! Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı! “Buse Varol sandım” Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşiydi...

İşte Şebnem Ceceli başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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