Yaparak Dökümü’nün Sansar Oğuz’undan ’hayat pahalı’ isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD’de yaşayan Tolga Karel: ’Her şey korkunç pahalı’

İSYAN ETTİ: "HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!"

Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar." diyen Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.