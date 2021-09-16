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Haberler Magazin Yaparak Dökümü'nün Sansar Oğuz'undan 'hayat pahalı' isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD'de yaşayan Tolga Karel: 'Her şey korkunç pahalı'

Yaparak Dökümü'nün Sansar Oğuz'undan 'hayat pahalı' isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD'de yaşayan Tolga Karel: 'Her şey korkunç pahalı'

Yaparak Dökümü'nün Sansar Oğuz'undan 'hayat pahalı' isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD'de yaşayan Tolga Karel, 'Her şey korkunç pahalı' dedi. İşte her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya giden, önce evini alan ardından da 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlayan ve lojistik şirketini kuran Tolga Karel'in açıklamaları...

16.09.2021 12:15 - Son Güncelleme: 16.09.2021 12:19
Yaparak Dökümü’nün Sansar Oğuz’undan ’hayat pahalı’ isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD’de yaşayan Tolga Karel: ’Her şey korkunç pahalı’

'HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI'

Yaparak Dökümü'nün Sansar Oğuz'undan 'hayat pahalı' isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD'de yaşayan Tolga Karel, açıklamaları ile dikkat çekti.

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Yaparak Dökümü’nün Sansar Oğuz’undan ’hayat pahalı’ isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD’de yaşayan Tolga Karel: ’Her şey korkunç pahalı’

'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, şimdi de Amerika'da şirket kurdu.

Yaparak Dökümü’nün Sansar Oğuz’undan ’hayat pahalı’ isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD’de yaşayan Tolga Karel: ’Her şey korkunç pahalı’

İSYAN ETTİ: "HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!"

Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar." diyen Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.

Yaparak Dökümü’nün Sansar Oğuz’undan ’hayat pahalı’ isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD’de yaşayan Tolga Karel: ’Her şey korkunç pahalı’

42 yaşındaki oyuncu, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey..."

Yaparak Dökümü’nün Sansar Oğuz’undan ’hayat pahalı’ isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD’de yaşayan Tolga Karel: ’Her şey korkunç pahalı’

"Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum." şeklinde konuştu.

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