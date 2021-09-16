Yaparak Dökümü'nün Sansar Oğuz'undan 'hayat pahalı' isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD'de yaşayan Tolga Karel: 'Her şey korkunç pahalı'
Yaparak Dökümü'nün Sansar Oğuz'undan 'hayat pahalı' isyanı! Eşi ve çocuklarıyla ABD'de yaşayan Tolga Karel, 'Her şey korkunç pahalı' dedi. İşte her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya giden, önce evini alan ardından da 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlayan ve lojistik şirketini kuran Tolga Karel'in açıklamaları...
16.09.2021 12:15
- Son Güncelleme: 16.09.2021 12:19
'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, şimdi de Amerika'da şirket kurdu.