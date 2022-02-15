Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 'Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım' demişti meğer...
Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 'Hayatım boyunca her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım' demişti güzel oyuncu sosyal medya paylaşımında. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşım ve yazdığı notla dikkat çeken Damla Colbay ile sevgilisi kısa sürede gündem oldu. Yaklaşık 1.5 yıldır Ali Osman Çiçek'le aşk yaşayan 29 yaşındaki Damla Colbay evlilik yolunda...
Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 'Hayatım boyunca her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım' demişti...
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ilişkisi hakkında; "Aşkın kontrol edilebilir bir şey olduğunu düşünüyordum. Hatta bir röportajımda şöyle bir başlığım var: "Aşkta şuurumu hiç kaybetmedim." Büyük konuşmuşum. Şu an iyi bir ilişkim var, bunun kontrol edilebilir bir şey olmadığını öğrendim. Asıl güzel olan şey de buymuş" açıklamasını yapan Damla Colbay sevgilisi ile sosyal medya gündeminde.
Güzel oyuncu bir süredir Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le birlikte. Damla Colbay instagram hesabından da zaman zaman sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaşıyor. Oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de romantik bir paylaşıma imza attı.