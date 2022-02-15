Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın sevgilisi bakın kim çıktı! ’Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım’ demişti meğer...

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ilişkisi hakkında; "Aşkın kontrol edilebilir bir şey olduğunu düşünüyordum. Hatta bir röportajımda şöyle bir başlığım var: "Aşkta şuurumu hiç kaybetmedim." Büyük konuşmuşum. Şu an iyi bir ilişkim var, bunun kontrol edilebilir bir şey olmadığını öğrendim. Asıl güzel olan şey de buymuş" açıklamasını yapan Damla Colbay sevgilisi ile sosyal medya gündeminde.