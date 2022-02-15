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Haberler Magazin Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 'Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım' demişti meğer...

Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 'Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım' demişti meğer...

Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 'Hayatım boyunca her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım' demişti güzel oyuncu sosyal medya paylaşımında. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşım ve yazdığı notla dikkat çeken Damla Colbay ile sevgilisi kısa sürede gündem oldu. Yaklaşık 1.5 yıldır Ali Osman Çiçek'le aşk yaşayan 29 yaşındaki Damla Colbay evlilik yolunda...

15.02.2022 15:33 - Son Güncelleme: 15.02.2022 15:33
Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın sevgilisi bakın kim çıktı! ’Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım’ demişti meğer...

Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 'Hayatım boyunca her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım' demişti...

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın sevgilisi bakın kim çıktı! ’Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım’ demişti meğer...

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ilişkisi hakkında; "Aşkın kontrol edilebilir bir şey olduğunu düşünüyordum. Hatta bir röportajımda şöyle bir başlığım var: "Aşkta şuurumu hiç kaybetmedim." Büyük konuşmuşum. Şu an iyi bir ilişkim var, bunun kontrol edilebilir bir şey olmadığını öğrendim. Asıl güzel olan şey de buymuş" açıklamasını yapan Damla Colbay sevgilisi ile sosyal medya gündeminde.

Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın sevgilisi bakın kim çıktı! ’Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım’ demişti meğer...

Güzel oyuncu bir süredir Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le birlikte. Damla Colbay instagram hesabından da zaman zaman sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaşıyor. Oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de romantik bir paylaşıma imza attı.

Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın sevgilisi bakın kim çıktı! ’Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım’ demişti meğer...

Oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de romantik bir paylaşıma imza attı.

Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın sevgilisi bakın kim çıktı! ’Her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım’ demişti meğer...

"O kadar guzelsin ki dunyadaki en guzel seyden yani kendinden bile daha guzelsin Ben mi sen mi? Hayatım boyunca her köşeden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım" notuyla dikka tçeken Dmla Colbay hakkında 'evlilik sinyali' yorumları yapıldı.

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