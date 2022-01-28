Yalnız Kurt dizisinde nefes kesen sahne! Altay'ın ailesini katlettiler: "Kaç oğlum!"
Başrollerini Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han'ın paylaştığı, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizide Hasan Denizyaran'ın canlandırdığı Altay karakterinin küçüklüğünün anlatıldığı (Yiğit) sahneler geceye damgasını vurdu.
Türkiye'nin merakla beklediği Yalnız Kurt dizisi bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin ilk sahneleri de nefes kesti.
AİLESİ KATLEDİLDİ
Dizide Altay karakterinin küçüklüğünün (Yiğit) anlatıldığı sahneler geceye damgasını vururken, Yiğit'in babası Yavuz ve annesinin katlediği anlar dikkat çekti.
İLK BÖLÜMÜN ÖZETİ
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.