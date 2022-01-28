Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal’ın ilk eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlüymüş! Meğer Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’dan önce...
Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt, bu akşam atv'de ekran yolculuğuna başladı. '#YalnızKurt' etiketiyle sosyal medyada zirveye yerleşen dizide sergilediği başarılı performans ile büyük beğeni toplayan usta oyuncu Cihan Ünal'ın hayatı ise merak konusu oldu. 1983-1987 yılları arasında Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray ile evli kalan Ünal'ın ilk eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cihan Ünal'ın ilk eşi...
28.01.2022 22:55
- Son Güncelleme: 28.01.2022 22:55
Milyonların merakla beklediği Yalnız Kurt, bu akşam atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Ekran yolculuğuna başlayan dizide sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan usta oyuncu ve tiyatrocu Cihan Ünal'ın hayatı ise merak konusu oldu.