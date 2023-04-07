Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i yakalandı dizi aşkı gerçek oldu! 'Arkadaşız' demişlerdi Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun evinden gizli saklı çıktı
Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i yakalandı dizi aşkı gerçek oldu! 'Arkadaşız' demişlerdi Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun evinden gizli saklı çıktı,aşk haberi gündeme bomba gibi düştü. Sevgili oldukları iddia edilen ve her seferinde arkadaş olduklarını belirten Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ceğhesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Bağdat caddesinde bir ev kiralayan Saraçoğlu ile Demir'in gizli saklı görüştükleri ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu'nun evinden çıkan Mert Ramazan Demir güneş gözlüğü ile gizlenmeye çalıştı. İşte detaylar...
07.04.2023 10:39 - Son Güncelleme: 07.04.2023 11:00
Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i yakalandı dizi aşkı gerçek oldu! 'Arkadaşız' demişlerdi Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun evinden gizli saklı çıktı.
Yayınlandığı ilk günden bu yana çok konuşulan Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Çağatay Ulusoy ve Alina Boz detayı gündeme bomba gibi düştü.
Meğer Ferit karakteri ilk önce Çağatay Ulusoy'a teklif edilmiş ancak ünlü oyuncu senaryoyu beğenmeyince rolü Mert Ramazan Demir'e kaptırmış!
İddialar gündeme bomba gibi düşerken Yalı Çapkını oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yeni iddialarla gündemden düşmüyor.