Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman itiraf etti! ’Gözü karayım’ Ferit’in ex aşkı Pelin’e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran’cılar...

Dizinin ilk bölümlerinde Ferit ve Pelin sevgiliydi. Ancak Ferit'in ailesi tarafından Seyran ile zorla evlendirilmesi işleri karıştırdı. Pelin sevgilisinin evli olduğunu bile bile ilişkisini sürdürmeye devam etti. Ferit'in 'Pelo' diye sesleniği Pelin artık dizinin takipçileri tarafından sevilmemeye başlandı.