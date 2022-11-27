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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman itiraf etti! 'Gözü karayım' Ferit'in ex aşkı Pelin'e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran'cılar...

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman itiraf etti! 'Gözü karayım' Ferit'in ex aşkı Pelin'e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran'cılar...

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman daha önce bir çok yapımda rol aldı. Ancak en büyük çıkışı şüphesiz Yalı Çapkını oldu. Son zamanların en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in ex aşkını canlandıran Buçe Buse Kahraman karakterle ilgili kendisine gelen eleştirilere ''Kötü yorumlar var. Yapmayın, bizler de duyguları olan insanlarız.'' şeklinde yanıt verdi. Seyran karakterinin hayranları Pelin'in diziden çıkmasını istiyor. İşte detaylar...

27.11.2022 15:28 - Son Güncelleme: 27.11.2022 15:28
Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman itiraf etti! ’Gözü karayım’ Ferit’in ex aşkı Pelin’e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran’cılar...

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi her hafta reytingleri sallıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı fenomen dizi sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

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Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman itiraf etti! ’Gözü karayım’ Ferit’in ex aşkı Pelin’e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran’cılar...

Dizinin ilk bölümlerinde Ferit ve Pelin sevgiliydi. Ancak Ferit'in ailesi tarafından Seyran ile zorla evlendirilmesi işleri karıştırdı. Pelin sevgilisinin evli olduğunu bile bile ilişkisini sürdürmeye devam etti. Ferit'in 'Pelo' diye sesleniği Pelin artık dizinin takipçileri tarafından sevilmemeye başlandı.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman itiraf etti! ’Gözü karayım’ Ferit’in ex aşkı Pelin’e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran’cılar...

Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman da hal böyle olunca seyircilerin ağır eleştirilerine maruz kaldı.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman itiraf etti! ’Gözü karayım’ Ferit’in ex aşkı Pelin’e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran’cılar...

Ferit'in de Pelo'dan vazgeçememesi dönem dönem gerilimlere, kıskançlıklara neden olurken, ikilemler de karakterlerin peşini bırakmıyor.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman itiraf etti! ’Gözü karayım’ Ferit’in ex aşkı Pelin’e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran’cılar...

Çevresinden ve ailesinden gizlediği ilişkisini yaşamaya devam eden Pelo, seyirciye o kadar gerçek geçmiş ki sosyal medyada yapılan yorumlar, genç oyuncu Buçe Buse Kahraman'ı bıktırma noktasına gelmiş.

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