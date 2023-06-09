Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Diziden ayrılacağı iddia edilmişti

1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir. Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, son olarak Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.