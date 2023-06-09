Mehmet Dinçerler'den eski sevgilisi Hande Erçel'e hamle "Hadise iyi ki bırakmış bunu" Hakan Sabancı görmesin ortalık karışır
Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Ünlü kadınlarla birlikteliğiyle sık sık magazin gündeminde yerini alan Mehmet Dinçerler'in son olarak yeni gözdesinin Ala Tokel olduğu iddia edilmiş ancak sonrasında yalanlamıştı. Mehmet Dinçerler'den bu kez flaş bir Hande Erçel hamlesi geldi. Dinçerler'in eski sevgilisine yaptığı bu hamle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.
Sürpriz evliliği öncesi oyuncu Hande Erçel ve bazı ünlü isimlerle anılan Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz ay ise eski eşi Hadise'nin arkadaşı olduğu bilinen fenomen ve işletmeci Ala Tokel'e yaptığı yorumla dikkat çekmişti.
"İLK FOTO ÇOK HOŞ"
Instagram hesabından bir kare paylaşan Ala Tokel, Dinçerler'in işletmecisi olduğu tatlı dükkanında poz vermişti. Fenomen ismin paylaşımına, "İlk foto çok hoş" mesajını yazan iş insanı; durum fark edilince hemen geri adım atarak yorumunu silmişti. Bu yaşananların ardından Ala Tokel konu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yayınlamıştı.