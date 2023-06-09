Mehmet Dinçerler'den eski sevgilisi Hande Erçel'e hamle "Hadise iyi ki bırakmış bunu" Hakan Sabancı görmesin ortalık karışır

Sürpriz evliliği öncesi oyuncu Hande Erçel ve bazı ünlü isimlerle anılan Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz ay ise eski eşi Hadise'nin arkadaşı olduğu bilinen fenomen ve işletmeci Ala Tokel'e yaptığı yorumla dikkat çekmişti.