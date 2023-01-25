Yalı Çapkını’nda finalin ayak sesleri duyuldu! Eserin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti o sahneler kızdırdı! Mert Ramazan Demir de...

FİNAL YAPILMASINI İSTİYOR İDDİASI

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Hatta Budayıcıoğlu'nun harekete geçerek dizinin final yapılması için kanal yönetimiyle görüştüğü de iddialar arasında.