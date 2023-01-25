Yalı Çapkını'nda finalin ayak sesleri duyuldu! Eserin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti o sahneler kızdırdı! Mert Ramazan Demir de...
Yalı Çapkını'nda finalin ayak sesleri duyuldu! Eserin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti o sahneler kızdırdı! Mert Ramazan Demir de gelişmelere tepki gösterdi. Yalı Çapkını dizisi için yeni bir kriz iddiası ortaya atıldı. Dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, iddiaya göre senaryonun gidişatından rahatsızlanıp hikayeyi bitirmek istedi. Yalı Çapkını için daha önce de, Mert Ramazan Demir'in hikayeden rahatsızlık duymaya başladığı öne sürülmüştü. Dizinin hayranları da isyan etti. Peki Yalı Çapkını'nda herkesi kızdıran olay ne? İşte o görüntü...
25.01.2023 13:29 - Son Güncelleme: 25.01.2023 13:34
Yalı Çapkını'nda finalin ayak sesleri duyuldu! Eserin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti o sahneler kızdırdı! Mert Ramazan Demir de isyan etmişti.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Yalı Çapkını'nda iddialara göre kriz yaşanıyor. Eserin sahibesi Gülseren Budayıcıoğlu'nun artık hikayeyi sonlandırmak istediği öne sürüldü.
FİNAL YAPILMASINI İSTİYOR İDDİASI
Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Hatta Budayıcıoğlu'nun harekete geçerek dizinin final yapılması için kanal yönetimiyle görüştüğü de iddialar arasında.