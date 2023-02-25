Yalı Çapkını hastası Demet Akalın'ın gazabı "Ayy sen hakettin" Diline düşenin kurtulamadığı Demet Akalın yien formunda
Sosyal medyada yaptığı yorumlar ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine yaptı yapacağını. Özellikle depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşımlarla herkesin takdirini toplayan Demet Akalın son olarak severek izlediği Yalı Çapkını hakkında bir paylaşım yaptı. Demet Akalın'ın Instagram'ının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
25.02.2023 12:36 - Son Güncelleme: 25.02.2023 12:46
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki dilbilgisi hataları nedeniyle eleştirilen Demet Akalın, son olarak Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Daha önce de defalarca Yalı Çapkını ile ilgili paylaşım yapan Akalın'ın paylaşımı yine sosyal medyanın gündeminde.