Ablamı istemeye gelip bana yöneldiler dedi meğer Seyran... Yalı Çapkını 13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'ın hikayesi çıktı!

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın katıldığı bir programda yaptığı çarpıcı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Soyman, 13 yaşında görücü usulü evlendirilmesine dair yaşadığı olayları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Soyman'ın hayat hikayesi Yalı Çapkını dizisini andırırken, 62 yaşındaki ünlü isim, "13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani... Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim" dedi. İşte detaylar...
Türk Sanat Müziği'nin ünlü isimlerinden Safiye Soyman, hayatına dair şaşırtıcı detayları paylaştı. Annesinin tanıdıklarının önce ablasını istemeye geldiğini anlatan Soyman, ablasının nişanlı olduğu öğrenince kendisinin istediğini söyledi.
''13 YAŞINDA EVLENDİRİLDİM''
Yakın arkadaşı Seda Sayan'la yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla sosyal medyada çok konuşulan Safiye Soyman bu kez hayat hikayesiyle gündeme geldi.