Ablamı istemeye gelip bana yöneldiler dedi meğer Seyran... Yalı Çapkını 13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'ın hikayesi çıktı!

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Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın katıldığı bir programda yaptığı çarpıcı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Soyman, 13 yaşında görücü usulü evlendirilmesine dair yaşadığı olayları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Soyman'ın hayat hikayesi Yalı Çapkını dizisini andırırken, 62 yaşındaki ünlü isim, "13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani... Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim" dedi. İşte detaylar...