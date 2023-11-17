Bergüzar Korel ile Sinem Kobal yan yana geldi görenlerin ilk söylediği şey "İkiz gibisiniz" 20 kilo veren Bergüzar ve Sinem...

İki güzel yıldız Bergüzar Korel ile Sinem Kobal yan yana geldi, benzerlik yorumları patladı gitti... Son dönemde, uzun süreli sessizliğine son veren Sinem Kobal ile sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel, bir davette yan yana geldi. O anları Sinem Kobal "Kavuşanlar" notuyla paylaşınca olanlar oldu. İki yıldızın benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
Yıllar önce İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, iş için türkiye'ye sık sık gelmeye başladı. Diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra da hızla kilo veren Korel, eski haline geri döndü.
8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.
ESRA EROL'A DA BENZETİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti.