Yalçın Menteş'in bacağının kesilmesine neden olan hastalığı ne? İşte son durumu
Ünlülerden üzücü haberler peş peşe geliyor... Mehmet Ali Erbil'in ardından Yalçın Menteş de bugün yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kötü haberin ardından hayranları Yalçın Menteş'in sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırıyor. Yalçın Menteş'in bacağının kesilmesine neden olan hastalığı ne? Yalçın Menteş'in son durumu nasıl? Tüm detaylar haberimizde...
Şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilen oyuncu Yalçın Menteş, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Doktoru Tanju Ulufer, Menteş'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ulufer, "Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız." dedi. Peki Yalçın Menteş'in hastalığı ne? İşte detaylar...
Onları hep gülen yüzleri ile tanıyoruz ve biliyoruz ama özel hayatlarında ne olup bittiği konusunda pek bir fikrimiz yok. Onların muzdarip oldukları hastalıkları biliyor muydunuz? Ünlülerin sahip olduğu hastalıkları duyunca çok şaşıracaksınız!
SEDA SAYAN
Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.
SERTAB ERENER
Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.
DEFNE SAMYELİ
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.