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"Yalanla büyüdük" diyerek sırrını açıkladı! 46'lık Keremcem'in 12 kilo verme yöntemi!

Keremcem, kilo verme sırrını geçtiğimiz ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Pandemi döneminde aldığı kilolardan rahatsız olan ünlü isim <strong>"Ekranda kendimi gördüm ve böyle olmaz dedim. Aralıklı oruca başladım ve her gün 18 saat açlık bırakarak toplamda 12 kilo verdim" </strong>ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:50
Yalanla büyüdük diyerek sırrını açıkladı! 46’lık Keremcem’in 12 kilo verme yöntemi!

O Hayat Benim ve İki Yalancı dizileriye hafızlara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem, son dönemde kilo vermesiyle gündeme geldi. Ünlü isim geçtiğimiz ay katıldığı bir programda zayıflama sürecini anlattı ve pandemi döneminde aldığı kiloları nasıl verdiğini açıkladı. Pandemide 10 kilo aldığını belirten Keremcem uyguladığı bir yöntem sayesinde 12 kilo verdiğini ifade etti.

Yalanla büyüdük diyerek sırrını açıkladı! 46’lık Keremcem’in 12 kilo verme yöntemi!

🌟 Kendini Ekranda Görüp Harekete Geçti 📺

Pandemi sürecinde pek çok kişi gibi kilo aldığını belirten Keremcem, bu durumu ilk kez bir programda kendini ekranda gördüğünde fark ettiğini söyledi. Katıldığı programda bu anı şu sözlerle anlattı: "Pandemide 10 kilo aldım. Her gün aynaya bakıyorsun ama ne hale geldiğini fark etmiyorsun. Balçiçek'in programında kendimi gördüğümde bu böyle olmaz dedim ve kilo vermeye karar verdim."

Yalanla büyüdük diyerek sırrını açıkladı! 46’lık Keremcem’in 12 kilo verme yöntemi!

Keremcem'in bahsettiği görüntü...

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