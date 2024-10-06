Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru bu akşam açılıyor! Aylar sonra bir ilk: Nefesler tutuldu

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması ' Kim Milyoner Olmak İster ?'de bir tarihi gece daha yaşanacak.

Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruya kadar doğru cevabı vererek 1 milyon TL'lik final sorusunu da açtırmaya hak kazandı.

Eğer Ramazan Çulha bu gece karşısına çıkacak 12.soruyu doğru bilirse 1 milyon TL'nin sahibi olacak ve 5 milyon TL değerindeki sorunun kilidi açacak.