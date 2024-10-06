Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru bu akşam açılıyor! Aylar sonra bir ilk: Nefesler tutuldu

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bir tarihi gece daha yaşanacak.
Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruya kadar doğru cevabı vererek 1 milyon TL'lik final sorusunu da açtırmaya hak kazandı.
Eğer Ramazan Çulha bu gece karşısına çıkacak 12.soruyu doğru bilirse 1 milyon TL'nin sahibi olacak ve 5 milyon TL değerindeki sorunun kilidi açacak.
"AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORUM"
Oktay Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalye ile stüdyoya gelen kendi hayat hikayesini şöyle anlattı:
"İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü okuyorum. Engelliyim. Bacaklarımda güç yok sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum".