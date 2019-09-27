Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Görenler tanıyamıyor... İşte o değişiklik...

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, seyircilerin ve hayranlarının çok araştırdığı isimlerin başında geliyor. Yer aldığı projeler ile adından söz ettiren İmirzalıoğlu Sinem Kobal ile olan evliliği ile de magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu baba mı oluyor? Kenan İmirzalıoğlu boyu? soruları en çok aratılanlar arasında bulunuyor. Bir çok projeye imza atan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı ise görenleri oldukça şaşırtıyor. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

27.09.2019 22:21 - Son Güncelleme: 27.09.2019 22:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





