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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı başarılı performansla göz dolduran Gamze Özçelik, uzun süreli oyunculuk kariyerinin ardından münzevi bir yaşamı tercih etmiş ve uzun süre magazin gündeminden uzaklaşmıştı. Afrika'ya yaptığı yardımlarla sosyal medyada oldukça konuşulan Gamze Özçelik, tesettüre de girmişti. Gamze Özçelik'in kendisine çok benzeyen kız kardeşi Meltem Özçelik ilk kez fotoğraflandı. Peki Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik kimdir? İşte tüm detaylar

17.09.2019 16:00 - Son Güncelleme: 17.09.2019 16:04
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşini şaşkına çevirdi

MELTEM ÖZÇELİK KİMDİR?

Başrol oyuncularının Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in üstlendiği Kiraz Mevsimi dizisinde 'Gaye' karakteri ile karşımıza Meltem Özçelik, bir zamanlar modellikle de ilgilenmişti.

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşini şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu ile yeniden izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. 500 bölümü geride bırakan Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik, ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelikle dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşini şaşkına çevirdi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşini şaşkına çevirdi

Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşini şaşkına çevirdi

İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...

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