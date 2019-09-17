Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı başarılı performansla göz dolduran Gamze Özçelik, uzun süreli oyunculuk kariyerinin ardından münzevi bir yaşamı tercih etmiş ve uzun süre magazin gündeminden uzaklaşmıştı. Afrika'ya yaptığı yardımlarla sosyal medyada oldukça konuşulan Gamze Özçelik, tesettüre de girmişti. Gamze Özçelik'in kendisine çok benzeyen kız kardeşi Meltem Özçelik ilk kez fotoğraflandı. Peki Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik kimdir? İşte tüm detaylar

17.09.2019 16:00 - Son Güncelleme: 17.09.2019 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





