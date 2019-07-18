Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ meğer sandığımız gibi değilmiş! Pınar Altuğ'un o hali ortaya çıktı!
Çocuklar Duymasın dizisiyle yıllardır hayatımızdaki televizyon klasiklerinden biri olan Pınar Altuğ hayranları şaşırtmaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın'da şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karaktere ulaşan Meltem oldu. Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ ile ilgili neredeyse her detay hayranları tarafından merak ediliyor. Pınar Altuğ'un o halini gören hayranları, hayretlere boğuluyor. Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ Türkiye'de hayran kitlesine en çok sahip kadın oyuncuların başında geliyor. Eski manken Pınar Altuğ hakkında ortaya çıkan gerçekler oldukça merak ediliyor. Televizyon ekranlarında oldukça sık gördüğümüz Pınar Altuğ'un geçmişe o görüntüsü oldukça şaşırttı. O fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları Pınar Altuğ'un hesabını yorum yağmuruna tuttu. İşte birbirinden ünlü oyuncuları ilk kez ortaya çıkan o halleri...
18.07.2019 19:52
- Son Güncelleme: 18.07.2019 19:59
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