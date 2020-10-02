Pınar Altuğ makyajsız haline gelen yorumla küplere bindi! 46 yaşındaki Pınar Altuğ: Rica etsem bir de...
Pınar Altuğ, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumla küplere bindi. Ailesi ile çıktığı tekne tatiline Marmaris Bozburun'da devam eden Pınar Altuğ, makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ'un fotoğrafı sosyal medyada doğal bulunulup beğeni yağmuruna tutulurken, bir kullanıcıdan gelen yorum herkesi şoke etti. Pınar Altuğ, makyajsız ve doğal haline gelen yoruma, "Rica etsem bir de estetiklerimi yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." şeklinde yanıt verdi.
2 Eylül'de 46 yaşına giren Pınar Altuğ, makyajsız ve filtresiz paylaştığı fotoğrafı ile gündeme geldi. 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve ardından Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan magazin gündeminin yakından takip ettiği Pınar Altuğ, tekne tatiline Marmaris Bozburun'da devam ediyor.
1 kız çocuğuna sahip olan güzel oyuncu Pınar Altuğ, bu sabah sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ'un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı. Hemen cevap veren Pınar Altuğ " Rica etsem bir de estetiklerimi yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazdı. İşte Pınar Altuğ'un makyajsız hali başta olmak üzere ünlülerin doğal halleri...