Pınar Altuğ makyajsız haline gelen yorumla küplere bindi! 46 yaşındaki Pınar Altuğ: Rica etsem bir de...

1 kız çocuğuna sahip olan güzel oyuncu Pınar Altuğ, bu sabah sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ'un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı. Hemen cevap veren Pınar Altuğ " Rica etsem bir de estetiklerimi yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazdı. İşte Pınar Altuğ'un makyajsız hali başta olmak üzere ünlülerin doğal halleri...