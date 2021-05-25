Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında yeni gelişme! Sürpriz tanık dinlendi ifadesi tüyler ürpertti

Biz mağdur vekilleri olarak katıldık. Bir de tanığımız vardı, Süleyman Tezcan. Kendisi Yağmur Aşıkla çok eski dostluğu olan birisi. Tezcan, bizimle iletişime geçerek tanıklık yapmak istediğini söyledi. Yağmur Aşık katılmadı. Baycan Şenürek SEGBİS aracılığı ile İstanbul Adliyesinden katıldı. Çok hararetli bir duruşma oldu. Sanıkların ev aramalarında, birtakım flaş bellekler tespit edildiği için bunlar İstanbul'daki adliyelerde soruşturma dosyalarına sunulmuş olması sebebiyle oradan birtakım bilgi ve belgeleri mahkeme dosyasına sunduk. Ciddi deliller sunduk. Sanıkların bağlantılı olduğu kişilerle araştırmalar yapılacak" dedi.