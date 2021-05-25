Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında yeni gelişme! Sürpriz tanık dinlendi ifadesi tüyler ürpertti
Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürekin tutuksuz yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada tanık olarak dinlenen moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, "Yağmur Aşık cinayet planlarını yaptı ve bana beyan etti. Bununla ilgili telefon görüşmeleri mahkeme tarafından istendi. Telefon görüşmeleri geldiğinde bunları herkes görecek. Bir olayın iç yüzünün anlaşılması için illa birinin ölmesi yada zarar görmesi mi gerekiyor" dedi. İşte detaylar…
Söz alan av. Sadıkahmet, "Müvekkilimiz Emre bey Anadolu Adliyesinde dinleneceği için buradaki duruşmaya katılmadı. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın sanık olarak yargılandığı adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şenürek'in de sanık olmasıyla ve adam öldürmeye teşebbüs konusuyla ilgili Anadolu Adliyesindeki dosya da burada birleşti ve 3 sanıklı bir dosya oldu.
Biz mağdur vekilleri olarak katıldık. Bir de tanığımız vardı, Süleyman Tezcan. Kendisi Yağmur Aşıkla çok eski dostluğu olan birisi. Tezcan, bizimle iletişime geçerek tanıklık yapmak istediğini söyledi. Yağmur Aşık katılmadı. Baycan Şenürek SEGBİS aracılığı ile İstanbul Adliyesinden katıldı. Çok hararetli bir duruşma oldu. Sanıkların ev aramalarında, birtakım flaş bellekler tespit edildiği için bunlar İstanbul'daki adliyelerde soruşturma dosyalarına sunulmuş olması sebebiyle oradan birtakım bilgi ve belgeleri mahkeme dosyasına sunduk. Ciddi deliller sunduk. Sanıkların bağlantılı olduğu kişilerle araştırmalar yapılacak" dedi.