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Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında yeni gelişme! Sürpriz tanık dinlendi ifadesi tüyler ürpertti

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürekin tutuksuz yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada tanık olarak dinlenen moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, "Yağmur Aşık cinayet planlarını yaptı ve bana beyan etti. Bununla ilgili telefon görüşmeleri mahkeme tarafından istendi. Telefon görüşmeleri geldiğinde bunları herkes görecek. Bir olayın iç yüzünün anlaşılması için illa birinin ölmesi yada zarar görmesi mi gerekiyor" dedi. İşte detaylar…

DHA
25.05.2021 22:44 - Son Güncelleme: 25.05.2021 23:02
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında yeni gelişme! Sürpriz tanık dinlendi ifadesi tüyler ürpertti

Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde cezaevi firarisi Erdi Sungurla birlikte yakalanan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın, 'Kasten Adam Öldürme' suçlamasıyla Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

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Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında yeni gelişme! Sürpriz tanık dinlendi ifadesi tüyler ürpertti

Sanıklardan Erdi Sungur'un ifadelerinden yola çıkılarak Yağmur Aşık'ın sevgilisi Baycan Şenürek de sanık olarak davaya eklendi. Üç sanığın tutuksuz yargılandığı davada Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet mahkemeye yeni deliller sunduklarını söyledi.

Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında yeni gelişme! Sürpriz tanık dinlendi ifadesi tüyler ürpertti

Söz alan av. Sadıkahmet, "Müvekkilimiz Emre bey Anadolu Adliyesinde dinleneceği için buradaki duruşmaya katılmadı. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın sanık olarak yargılandığı adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şenürek'in de sanık olmasıyla ve adam öldürmeye teşebbüs konusuyla ilgili Anadolu Adliyesindeki dosya da burada birleşti ve 3 sanıklı bir dosya oldu.

Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında yeni gelişme! Sürpriz tanık dinlendi ifadesi tüyler ürpertti

Biz mağdur vekilleri olarak katıldık. Bir de tanığımız vardı, Süleyman Tezcan. Kendisi Yağmur Aşıkla çok eski dostluğu olan birisi. Tezcan, bizimle iletişime geçerek tanıklık yapmak istediğini söyledi. Yağmur Aşık katılmadı. Baycan Şenürek SEGBİS aracılığı ile İstanbul Adliyesinden katıldı. Çok hararetli bir duruşma oldu. Sanıkların ev aramalarında, birtakım flaş bellekler tespit edildiği için bunlar İstanbul'daki adliyelerde soruşturma dosyalarına sunulmuş olması sebebiyle oradan birtakım bilgi ve belgeleri mahkeme dosyasına sunduk. Ciddi deliller sunduk. Sanıkların bağlantılı olduğu kişilerle araştırmalar yapılacak" dedi.

Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında yeni gelişme! Sürpriz tanık dinlendi ifadesi tüyler ürpertti

TANIK TEZCAN'DAN YAĞMUR AŞIK'A SUÇLAMA
Bugün görülen davada Yağmur Aşık'ın 2019 yılında tanıştığı ve bir süre aynı evi paylaştığı eski yakın arkadaşı moda tasarımcısı Süleyman Tezcan tanık olarak dinlendi.