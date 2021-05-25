EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…
EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterine can veren güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun hayranları, Ceren Benderlioğlu'nun hayatını merak edip araştırılıyor. Ceren Benderlioğlu'nun bir zamanlar ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi…
25.05.2021 23:58
- Son Güncelleme: 26.05.2021 00:16