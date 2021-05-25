EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Şimdilerde meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı oyuncunun eski eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Peki Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi kim? İşte Ceren Benderlioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…