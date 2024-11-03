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Wanda Nara'nın partide samimi görüntüleri ortaya çıktı! Mauro Icardi'den flaş hamle: Instagram'da...

Geçtiğimiz zamanlarda ayrıldıklarını duyuran Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin inişli-çıkışlı ilişkisi devam ediyor. Icardi'nin paylaşımıyla en son barıştıkları bilinen çift yine küstü. Önceki gece bir partiye katılan Wanda Nara'nın bir erkek arkadaşıyla oldukça samimi bir şekilde dans ederken görüntülenmesi sosyal medyada olay yarattı. Bu videoyu gören Icardi'den ise hamle gecikmedi. İşte Wanda Nara-Mauro Icardi cephesinde yaşananlar...

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:24 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:24
Wanda Nara’nın partide samimi görüntüleri ortaya çıktı! Mauro Icardi’den flaş hamle: Instagram’da...

Süper Lig'in zirvesini bırakmayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatı son dönemlerde oldukça çalkantılı geçiyor. Wanda Nara ile ayrıldıkları bilinen Mauro Icardi bir gece yarısı paylaştığı fotoğrafla barıştıklarını ilan etmişti.

Wanda Nara’nın partide samimi görüntüleri ortaya çıktı! Mauro Icardi’den flaş hamle: Instagram’da...

Bir dargın bir barışık devam eden ilişkileri magazin gündeminde manşetlerde yer alırken, Wanda Nara'nın ortaya çıkan görüntüleri sonrası ortalık iyice karıştı.

Wanda Nara’nın partide samimi görüntüleri ortaya çıktı! Mauro Icardi’den flaş hamle: Instagram’da...

Mauro Icardi'den ayrıldıktan sonra Arjantinli rapçi L-Gante ile anılan Wanda Nara birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı.

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