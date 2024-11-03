Wanda Nara’nın partide samimi görüntüleri ortaya çıktı! Mauro Icardi’den flaş hamle: Instagram’da...

Süper Lig'in zirvesini bırakmayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi 'nin özel hayatı son dönemlerde oldukça çalkantılı geçiyor. Wanda Nara ile ayrıldıkları bilinen Mauro Icardi bir gece yarısı paylaştığı fotoğrafla barıştıklarını ilan etmişti.

Bir dargın bir barışık devam eden ilişkileri magazin gündeminde manşetlerde yer alırken, Wanda Nara'nın ortaya çıkan görüntüleri sonrası ortalık iyice karıştı.