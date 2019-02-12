Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu'nun eski sevgilisi kim ve neden terk etti? | Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Vuslat dizisinde Aziz karakterini canlandıran Kadir Doğulu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evlendi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kadir Doğulu, Vuslat dizisiyle yeniden hayranlarının karşına çıktı. Son dönemlerin popüler ismi olan Kadir Doğulu, ünlü olmadan önce herkesin yakından tanıdığı bir pop şarkıcı ile birlikteydi. Kadir Doğulu ile birlikteyken Sinan Akçıl ile kaçamak yaşayan popçu kim? İşte Kadir Doğulu'nun eski sevgilisi...

12.02.2019 16:27 - Son Güncelleme: 12.02.2019 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





