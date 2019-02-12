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Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu'nun eski sevgilisi kim ve neden terk etti? | Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Vuslat dizisinde Aziz karakterini canlandıran Kadir Doğulu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evlendi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kadir Doğulu, Vuslat dizisiyle yeniden hayranlarının karşına çıktı. Son dönemlerin popüler ismi olan Kadir Doğulu, ünlü olmadan önce herkesin yakından tanıdığı bir pop şarkıcı ile birlikteydi. Kadir Doğulu ile birlikteyken Sinan Akçıl ile kaçamak yaşayan popçu kim? İşte Kadir Doğulu'nun eski sevgilisi...

12.02.2019 16:27 - Son Güncelleme: 12.02.2019 16:27
Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu'yu eski sevgilisi kim ve neden terk etti? | Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Vuslat dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Kadir Doğulu, ünlü olmadan önce herkesin çok iyi bildiği bir pop şarkıcısıyla birlikteydi. 2016 yılında ilk görüşte aşık olduğunu belirttiği Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş...

Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu'yu eski sevgilisi kim ve neden terk etti? | Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu'yu eski sevgilisi kim ve neden terk etti? | Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Seda Sayan-Sinan Engin

Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu'yu eski sevgilisi kim ve neden terk etti? | Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Vuslat dizisinin Aziz'i Kadir Doğulu'yu eski sevgilisi kim ve neden terk etti? | Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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