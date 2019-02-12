Şeyma Subaşı'nın erkek kardeşi görenleri şaşırtıyor! İşte Şeyma Subaşı'nın kardeşleri
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaş'ının kardeşleriyle olan benzerliği şaşırtıyor. Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ı zaten biliyorsunuz. Fakat Şeyma Subaşı'nın bir de geri planda kalan bir erkek kardeşi var. Şeyma Subaşı'nın erkek kardeşi ile olan benzerliği de 'Yok böyle benzerlik!' dedirtecek cinsten. İşte başta Şeyma Subaşı'nın kardeşleri olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.
12.02.2019 14:29
- Son Güncelleme: 12.02.2019 14:29
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Şeyma Subaşı. Boşanmasının ardından her hareketi mercek altına alındı Şeyma Subaşı'nın. Mercek altına alınanlar arasında Şeyma Subaşı'nın ailesi de var. Özellikle Şeyma Subaşı'nın kardeşleri çok merak ediliyor. Ablası ile sık sık paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın bir de erkek kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Subaşı kardeşlerin benzerlikleri sizi çok şaşırtacak. İşte Şeyma Subaşı'nın ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
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