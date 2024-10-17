Vural Çelik’in Avrupa Yakası’ndaki o repliği yeniden gündem oldu: Gencecik yaşımda niye ölüyorum?

VURAL ÇELİK'İN AVRUPA YAKASI'NDAKİ SAHNESİ GÜNDEM OLDU 52 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik, arkasında unutulmaz performanslar ve iz bırakan karakterler bıraktı. Çelik'in ölümünün ardından, yıllar önce rol aldığı "Avrupa Yakası" dizisindeki falcı sahnesi, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

VURAL ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti.