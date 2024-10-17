Vural Çelik’in Avrupa Yakası’ndaki o repliği yeniden gündem oldu: Gencecik yaşımda niye ölüyorum?

VURAL ÇELİK'İN AVRUPA YAKASI'NDAKİ SAHNESİ GÜNDEM OLDU
52 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik, arkasında unutulmaz performanslar ve iz bırakan karakterler bıraktı. Çelik'in ölümünün ardından, yıllar önce rol aldığı "Avrupa Yakası" dizisindeki falcı sahnesi, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
VURAL ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ
Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti.
Vural Çelik'in vefat haberi Türk sanat dünyasında büyük bir üzüntü yaratırken ölüm sebebi ise merak konusu oldu.