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Vural Çelik'in Avrupa Yakası'ndaki o repliği yeniden gündem oldu: Gencecik yaşımda niye ölüyorum?

52 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Vural Çelik, arkasında unutulmaz performanslar ve iz bırakan replikler bıraktı. Çelik'in ölümünün ardından, yıllar önce rol aldığı "Avrupa Yakası" dizisindeki bir sahne, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Çelik'in rolü gereği "Bu gencecik yaşımda ben niye ölüyorum yahu?!" dediği anlar "İçine mi doğdu?" yorumlarını beraberinde getirdi. İşte Vural Çelik'in ardında bıraktığı unutulmaz replikleri...

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 23:51 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 23:55
Vural Çelik’in Avrupa Yakası’ndaki o repliği yeniden gündem oldu: Gencecik yaşımda niye ölüyorum?

VURAL ÇELİK'İN AVRUPA YAKASI'NDAKİ SAHNESİ GÜNDEM OLDU
52 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik, arkasında unutulmaz performanslar ve iz bırakan karakterler bıraktı. Çelik'in ölümünün ardından, yıllar önce rol aldığı "Avrupa Yakası" dizisindeki falcı sahnesi, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Vural Çelik’in Avrupa Yakası’ndaki o repliği yeniden gündem oldu: Gencecik yaşımda niye ölüyorum?

VURAL ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, hayatını kaybetti.

Avrupa Yakasının Kubilayı Vural Çelik hayatını kaybetti! İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı | Vural Çelik kimdir?
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti! İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı | Vural Çelik kimdir?

Vural Çelik’in Avrupa Yakası’ndaki o repliği yeniden gündem oldu: Gencecik yaşımda niye ölüyorum?

Vural Çelik'in vefat haberi Türk sanat dünyasında büyük bir üzüntü yaratırken ölüm sebebi ise merak konusu oldu.

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