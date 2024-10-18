Ayliz Duman’ın estetik itirafı gecikmedi: 18’imde dudak dolgusu... 20’lik Miss Universe Türkiye birincisi inanmayanlara çocukluk fotoğraflarını paylaştı!

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi seçilen 20 yaşındaki Ayliz Duman, hakkında yapılan estetik iddialarına açıklık getirdi. Duman, 18 yaşındayken dudak dolgusu yaptırdığını ancak başka bir estetik müdahalesi olmadığını belirtti. Yarışma sonrası aldığı olumsuz yorumlara da değinen Duman, "Kötü yorum yazanların çoğu ne yazık ki kadınlar. Ancak bu tür mobbing'i umursamıyorum" dedi. Duman, 16 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.