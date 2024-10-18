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Ayliz Duman'ın estetik itirafı gecikmedi: 18'imde dudak dolgusu... 20'lik Miss Universe Türkiye birincisi inanmayanlara çocukluk fotoğraflarını paylaştı!

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi seçilen 20 yaşındaki Ayliz Duman, hakkında yapılan estetik iddialarına açıklık getirdi. Almanya doğumlu Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek 73. Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:00
Ayliz Duman’ın estetik itirafı gecikmedi: 18’imde dudak dolgusu... 20’lik Miss Universe Türkiye birincisi inanmayanlara çocukluk fotoğraflarını paylaştı!

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi seçilen 20 yaşındaki Ayliz Duman, hakkında yapılan estetik iddialarına açıklık getirdi. Duman, 18 yaşındayken dudak dolgusu yaptırdığını ancak başka bir estetik müdahalesi olmadığını belirtti. Yarışma sonrası aldığı olumsuz yorumlara da değinen Duman, "Kötü yorum yazanların çoğu ne yazık ki kadınlar. Ancak bu tür mobbing'i umursamıyorum" dedi. Duman, 16 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Ayliz Duman’ın estetik itirafı gecikmedi: 18’imde dudak dolgusu... 20’lik Miss Universe Türkiye birincisi inanmayanlara çocukluk fotoğraflarını paylaştı!

"18'İMDE DUDAK DOLGUSU YAPTIRDIM"

Estetik yaptırdığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Ayliz Duman "Aramızda Kalmasın" programında konuyla ilgili net bir açıklamada bulundu. Duman, "Bana estetik güzeli diyorlar. "

Ayliz Duman’ın estetik itirafı gecikmedi: 18’imde dudak dolgusu... 20’lik Miss Universe Türkiye birincisi inanmayanlara çocukluk fotoğraflarını paylaştı!

"18 yaşımda dudak dolgusu yaptırmıştım ama başka hiçbir estetik müdahalem olmadı" ifadelerini kullandı.

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