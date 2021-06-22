Volkan Cengen ile evlenen Sevinç Erbulak'ın kızı sosyal medya gündeminde! Zeynep Kavin'i görenler hayran kalıyor!
Volkan Cengen ile evlenen Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin'i görenler hayran kalıyor! Dizi ve tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak, uzun süredir birlikte olduğu Tarık Volkan Cengen ile dünyaevine girdi. Çift, dün akşam saatlerinde Beylerbeyi'nde bir otelde kıyılan nikah ile hayatlarını birleştirdi. Nikah sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki Sevinç Erbulak, "Volkan bey dedi ki, 'Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.' Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni" diye konuştu. Düğün paylaşımlarıyla dikkat çeken Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin ise sosyal medya gündeminde.
Erbulak ve Cengen dün akşam Beylerbeyi'n Bosphorus Palace Hotel'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin şahitliklerini Sevinç Erbulak'ın annesi Füsun Erbulak ve Volkan Cengen'in dayısı Faruk Kıztan yaptı. Pandemi tedbirlerinin dikkate alındığı nikâha aralarında Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Halil Ergün, Emre Kınay, Edip Tepeli-Ayşecan Tatari, Serdar Orçin-Ece Dizdar'ın da olduğu 150'ye yakın davetli katıldı.