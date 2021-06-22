Volkan Cengen ile evlenen Sevinç Erbulak'ın kızı sosyal medya gündeminde! Zeynep Kavin'i görenler hayran kalıyor!

Volkan Cengen ile evlenen Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin'i görenler hayran kalıyor! Dizi ve tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak, uzun süredir birlikte olduğu Tarık Volkan Cengen ile dünyaevine girdi. Çift, dün akşam saatlerinde Beylerbeyi'nde bir otelde kıyılan nikah ile hayatlarını birleştirdi. Nikah sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki Sevinç Erbulak, "Volkan bey dedi ki, 'Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.' Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni" diye konuştu. Düğün paylaşımlarıyla dikkat çeken Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin ise sosyal medya gündeminde.

22.06.2021 12:16 - Son Güncelleme: 22.06.2021 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





