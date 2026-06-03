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Victor Osimhen'in üzerindeki saat, çanta ve mücevherlerin toplam değeri ne kadar?

Galatasaraylı yıldız futbolcunun son fotoğrafında sergilediği lüks saat, çanta ve özel tasarım pırlantaların toplam piyasa değeri 1 milyon 80 bin dolar, yani yaklaşık 50 milyon TL'dir.

Victor Osimhen'in kolundaki lüks saatin fiyatı ve özelliği nedir?

Nijeryalı golcünün sol bileğini süsleyen sarı kordonlu özel saat 325 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) değerindedir. Bu saat, dünyada sadece çok kısıtlı sayıda elit koleksiyonerin ulaşabildiği özel bir seriye aittir.

Victor Osimhen'in fotoğraftaki yeşil çantasının markası ve değeri nedir?

Fransa'nın en köklü ve lüks moda evlerinden birine ait olan, özel üretim ikonik kanvas kaplamalı yeşil çantanın değeri 5 bin dolardır (yaklaşık 230 bin TL).