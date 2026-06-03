Lüks aracın içindeki gizli servet! Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen 50 milyon TL'lik tarzıyla dikkat çekti
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, yeşil sahalardaki gollerinin ardından bu kez lüks aracında sergilediği servet değerindeki kombiniyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü mücevher tasarımcısının elinden çıkan özel pırlantaları, kısıtlı sayıda üretilen saati ve ikonik çantasıyla dikkat çeken yıldız futbolcunun saha dışındaki lüks tarzının toplam bedeli tam 50 milyon TL'yi buluyor.
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