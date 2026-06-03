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Lüks aracın içindeki gizli servet! Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen 50 milyon TL'lik tarzıyla dikkat çekti

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, yeşil sahalardaki gollerinin ardından bu kez lüks aracında sergilediği servet değerindeki kombiniyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü mücevher tasarımcısının elinden çıkan özel pırlantaları, kısıtlı sayıda üretilen saati ve ikonik çantasıyla dikkat çeken yıldız futbolcunun saha dışındaki lüks tarzının toplam bedeli tam 50 milyon TL'yi buluyor.

Giriş Tarihi:
Üzerindeki aksesuarların bedeli adeta küçük bir servet değerindeydi!

Yeşil sahalarda attığı gollerle adından söz ettiren Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, bu kez saha dışındaki dudak uçuklatan lüks kombiniyle magazin ve spor dünyasını salladı. Galatasaray tribünlerinin sevgilisi olan Nijeryalı santrforun lüks bir araç içerisinde keyif yaparken çekilen son fotoğrafında, üzerindeki aksesuarların bedeli adeta küçük bir servet değerindeydi.

Sarı kordonlu saati 325 bin dolar!

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre; yıldız golcünün sol bileğini süsleyen ve sadece dünyada çok kısıtlı sayıda elit koleksiyonerin ulaşabildiği sarı kordonlu saati 325 bin dolar yani 15 milyon TL değere sahip.

Tarzıyla dudak uçuklattı

DUDAK UÇUKLATTI!

Osimhen'in hemen önünde yer alan yeşil renkli lüks çanta ise Fransa'nın en köklü moda evlerinden birine ait. Özel üretim ikonik kanvas kaplamasıyla dikkat çeken 5 bin dolar (230 bin TL) değerindeki çanta, yıldız futbolcunun tarzını tamamlayan en şık detaylardan biri oldu.

Pırlanta setin net değeri tam 750 bin dolar!

Kombine asıl damgayı vuran ise boynunu ve parmaklarını süsleyen özel tasarım pırlantalar oldu. Dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Benny The Jeweler'a özel hazırlatılan, pırlanta setin net değeri tam 750 bin dolar...

Fotoğraftaki lüks saat dikkat çekti

Fotoğraftaki lüks saat, çanta ve mücevherlerin toplam piyasa değeri 1 milyon 80 bin dolar yani 50 milyon TL'yi buluyor.

Osimhen’in tarzının bedeli 1 milyon doların üzerinde!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, lüks aracında çekilen son fotoğrafında dünyaca ünlü bir markaya ait saati ve özel pırlantalarıyla adeta küçük bir servet sergiledi. Osimhen'in tarzının bedeli ise 1 milyon doların üzerindeydi.

Saha dışında da adeta bir servet taşıyor!

Saha içindeki başarısıyla taraftarın sevgilisi olan Osimhen, saha dışında da adeta bir servet taşıyor.

Victor Osimhen hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Victor Osimhen'in üzerindeki saat, çanta ve mücevherlerin toplam değeri ne kadar?

Galatasaraylı yıldız futbolcunun son fotoğrafında sergilediği lüks saat, çanta ve özel tasarım pırlantaların toplam piyasa değeri 1 milyon 80 bin dolar, yani yaklaşık 50 milyon TL'dir.

Victor Osimhen'in kolundaki lüks saatin fiyatı ve özelliği nedir?

Nijeryalı golcünün sol bileğini süsleyen sarı kordonlu özel saat 325 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) değerindedir. Bu saat, dünyada sadece çok kısıtlı sayıda elit koleksiyonerin ulaşabildiği özel bir seriye aittir.

Victor Osimhen'in fotoğraftaki yeşil çantasının markası ve değeri nedir?

Fransa'nın en köklü ve lüks moda evlerinden birine ait olan, özel üretim ikonik kanvas kaplamalı yeşil çantanın değeri 5 bin dolardır (yaklaşık 230 bin TL).

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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