Vermem Seni Ellere’nin Akif’i Bülent Alkış bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Bülent Alkış’ın memleketi...
Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer'in kadrosunda yer aldığı, ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de Akif karakterini canlandıran Bülent Alkış'ın hayatı merak konusu oldu. Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. 48 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok "Bülent Alkış aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Bülent Alkış'ın memleketi...
20.06.2023 16:45 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:45
ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de Akif karakterini canlandıran Bülent Alkış'ın hayatı merak konusu oldu.
BÜLENT ALKIŞ KİMDİR?
25 Temmuz 1974'te dünyaya gelen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
Arka Sokaklar, İffet, Bir Çocuk Sevdim gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Vermem Seni Ellere dizisinde kamera karşısına geçti.
Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. 48 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok "Bülent Alkış aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.