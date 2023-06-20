Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! "Değişik bir ikili olmuşlar" Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı
Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı. Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın yıllar önceki halini görenler yorum üstüne yorum yaptı, "Değişik bir ikili olmuşlar" diyenler de oldu "Acun ne kadar genç duruyor" diyenler de... Yıllar içindeki değişimleri ile dikkat çeken Acun Ilıcalı ile Songül Karlı sosyal medya gündeminde...
20.06.2023 16:41 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:49
"DEĞİŞİK BİR İKİLİ OLMUŞLAR"
Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı. Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın eski halini görenler yorum üstüne yorum yağdırdı.
O gün bugündür frikik kraliçesi olarak anılan Songül Karlı, Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.