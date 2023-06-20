Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! "Değişik bir ikili olmuşlar" Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı

"DEĞİŞİK BİR İKİLİ OLMUŞLAR"

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı. Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın eski halini görenler yorum üstüne yorum yağdırdı.