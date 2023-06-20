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Haberler Magazin Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! "Değişik bir ikili olmuşlar" Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! "Değişik bir ikili olmuşlar" Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı. Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın yıllar önceki halini görenler yorum üstüne yorum yaptı, "Değişik bir ikili olmuşlar" diyenler de oldu "Acun ne kadar genç duruyor" diyenler de... Yıllar içindeki değişimleri ile dikkat çeken Acun Ilıcalı ile Songül Karlı sosyal medya gündeminde...

20.06.2023 16:41 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:49
Songül Karlı ve Acun Ilıcalı’ya bakın! Değişik bir ikili olmuşlar Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı

"DEĞİŞİK BİR İKİLİ OLMUŞLAR"

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı. Songül Karlı ve Acun Ilıcalı'nın eski halini görenler yorum üstüne yorum yağdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı ve Acun Ilıcalı’ya bakın! Değişik bir ikili olmuşlar Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı

2016 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalında 1.5 aylık bir serüvene imza atan Songül Karlı, bikini kazası ile geçtiğimiz yaz aylarında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı’ya bakın! Değişik bir ikili olmuşlar Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı

O gün bugündür frikik kraliçesi olarak anılan Songül Karlı, Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı’ya bakın! Değişik bir ikili olmuşlar Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı

Ilıcalı'nın samimi sarılışı sosyal medyada gündem olurken Acun ile Songül Karlı'ya, "Değişik bir ikili olmuşlar" yorumları yapıldı.

Songül Karlı ve Acun Ilıcalı’ya bakın! Değişik bir ikili olmuşlar Gören dönüp bir daha baktı ağızlar açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı

İşte 2016 yılında çekilen Acun Ilıcalı ve Songül Karlı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

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