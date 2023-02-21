VE BELLİ OLDU! Diziler ne zaman başlayacak 2023? Kuruluş Osman, Teşkilat, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kızılcık Şerbeti, Ego, Gönül Dağı...

Can kayıpları artarken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bu noktada dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı belli oldu.

Önümüzdeki hafta ise normal TV yayın akışlarının görülmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.