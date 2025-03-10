Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez'den hamilelik itirafı! "Bebeğimi tehlikeye atacak..."

Gomez ve Blanco, nişanlandıkları günden itibaren sürekli gündemde. Geçtiğimiz haftalarda Benny Blanco'nun doğum günü şerefine yaptığı paylaşımda Selena, nişanlısına "Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum ama iyi ki doğmuşsun... İyi ki doğdun bebeğim" notunu düşmüştü.

Bu samimi paylaşım milyonlarca beğeni topladı ve çiftin ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Blanco ise daha önce yaptığı açıklamalarda Gomez için "Bundan daha iyisinin olduğu bir dünya hayal edemiyorum" demişti.

Selena Gomez'in Samimi İtirafı: "Çocuk Sahibi Olmam Mümkün Değil" Selena Gomez, son olarak Vanity Fair dergisine verdiği röportajda şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, "Daha önce hiç söylemedim ama kendi çocuklarımı dünyaya getirmem mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var!" dedi.

Gomez, otoimmün bir hastalık olan Lupus ile mücadele ettiğini ve bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırdığını açıkladı.