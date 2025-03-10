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Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez'den hamilelik itirafı! "Bebeğimi tehlikeye atacak..."

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz yılın sonunda sürpriz bir açıklama yaparak, müzisyen-prodüktör Benny Blanco ile nişanlandığını Instagram üzerinden duyurdu. İkilinin aşkı magazin dünyasının ilgisini her geçen gün daha fazla çekiyor. Selena Gomez'in nişan yüzüğünü ve mutlu anlarını paylaşarak "Sonsuzluk şimdi başlıyor" şeklinde bir not yazması takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 10:27
Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

Gomez ve Blanco, nişanlandıkları günden itibaren sürekli gündemde. Geçtiğimiz haftalarda Benny Blanco'nun doğum günü şerefine yaptığı paylaşımda Selena, nişanlısına "Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum ama iyi ki doğmuşsun... İyi ki doğdun bebeğim" notunu düşmüştü.

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

Bu samimi paylaşım milyonlarca beğeni topladı ve çiftin ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Blanco ise daha önce yaptığı açıklamalarda Gomez için "Bundan daha iyisinin olduğu bir dünya hayal edemiyorum" demişti.

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

Selena Gomez'in Samimi İtirafı: "Çocuk Sahibi Olmam Mümkün Değil"

Selena Gomez, son olarak Vanity Fair dergisine verdiği röportajda şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, "Daha önce hiç söylemedim ama kendi çocuklarımı dünyaya getirmem mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var!" dedi.

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

Gomez, otoimmün bir hastalık olan Lupus ile mücadele ettiğini ve bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırdığını açıkladı.

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

Bu durum şarkıcının gelecekteki anne olma hayallerini zora soksa da, onun güçlü duruşunu ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

Justin Bieber ile Geçmişteki İlişkisi ve Olanlar

Selena Gomez'in adı bir dönem ünlü şarkıcı Justin Bieber ile sıkça anılmıştı. Justin ve Selena, uzun süre birlikte olduktan sonra ayrıldılar ve bu ilişki, popüler kültürde ikonik bir yere sahip oldu.

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

Selena'nın ayrılığının ardından Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlendi. Bu durum, Bieber'ın hayranları arasında büyük yankı uyandırmış ve Hailey'nin, Gomez ve Bieber arasındaki ilişkiye müdahale ettiği yönünde çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

Şimdilerde Selena, hayatına Benny Blanco ile devam ediyor ve ilişkileri her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez’den hamilelik itirafı! Bebeğimi tehlikeye atacak...

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, Instagram)