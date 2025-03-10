Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Selena Gomez'den hamilelik itirafı! "Bebeğimi tehlikeye atacak..."

Gomez ve Blanco, nişanlandıkları günden itibaren sürekli gündemde. Geçtiğimiz haftalarda Benny Blanco'nun doğum günü şerefine yaptığı paylaşımda Selena, nişanlısına "Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum ama iyi ki doğmuşsun... İyi ki doğdun bebeğim" notunu düşmüştü.
Bu samimi paylaşım milyonlarca beğeni topladı ve çiftin ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Blanco ise daha önce yaptığı açıklamalarda Gomez için "Bundan daha iyisinin olduğu bir dünya hayal edemiyorum" demişti.
Selena Gomez'in Samimi İtirafı: "Çocuk Sahibi Olmam Mümkün Değil"
Selena Gomez, son olarak Vanity Fair dergisine verdiği röportajda şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, "Daha önce hiç söylemedim ama kendi çocuklarımı dünyaya getirmem mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var!" dedi.
Gomez, otoimmün bir hastalık olan Lupus ile mücadele ettiğini ve bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırdığını açıkladı.
Bu durum şarkıcının gelecekteki anne olma hayallerini zora soksa da, onun güçlü duruşunu ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi.
Justin Bieber ile Geçmişteki İlişkisi ve Olanlar
Selena Gomez'in adı bir dönem ünlü şarkıcı Justin Bieber ile sıkça anılmıştı. Justin ve Selena, uzun süre birlikte olduktan sonra ayrıldılar ve bu ilişki, popüler kültürde ikonik bir yere sahip oldu.
Selena'nın ayrılığının ardından Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlendi. Bu durum, Bieber'ın hayranları arasında büyük yankı uyandırmış ve Hailey'nin, Gomez ve Bieber arasındaki ilişkiye müdahale ettiği yönünde çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.
Şimdilerde Selena, hayatına Benny Blanco ile devam ediyor ve ilişkileri her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, Instagram)