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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! "3 ay ara ile kaybettim..."

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre sosyal medya hesabından acı haberi sevenleriyle paylaştı. Sevim Emre, 3 ay arayla ikinci ablasını da kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emre, "Bugün bir acı daha yaşıyorum. 3 ay ara ile bir ablamı daha kaybettim" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 23:12 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 23:12
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...

Arabesk müziğinin ustası Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre son zamanlarda zor günler geçiriyor.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...

3 AY ÖNCE ABLASINI KAYBETMİŞTİ

3 ay önce ablasını kaybeden Sevim Emre, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün canım ablamı toprağa verdim. Bir kanadım kırıldı. Acımı paylaşarak kimseyi üzmek istemem ama dualarınızı sevgili canım ablam Ülhan Emre Akın için bekliyorum."

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...

Aylar sonra Sevim Emre yine abla acısıyla derinden sarsıldı.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...

DİĞER ABLASINI DA KAYBETTİ

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, 3 ay arayla ikinci ablasını da kaybetti.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...

Sevim Emre, acı haberi sosyal medya hesabından "Bugün bir acı daha yaşıyorum. 3 ay ara ile bir ablamı daha kaybettim. Allahtan sabır diliyorum" sözleriyle duyurdu.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...

SEVİM EMRE VE ORHAN GENCEBAY