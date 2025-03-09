Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! "3 ay ara ile kaybettim..."

"Bugün canım ablamı toprağa verdim. Bir kanadım kırıldı. Acımı paylaşarak kimseyi üzmek istemem ama dualarınızı sevgili canım ablam Ülhan Emre Akın için bekliyorum."

Sevim Emre, acı haberi sosyal medya hesabından "Bugün bir acı daha yaşıyorum. 3 ay ara ile bir ablamı daha kaybettim. Allahtan sabır diliyorum" sözleriyle duyurdu.