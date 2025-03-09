Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! "3 ay ara ile kaybettim..."

Arabesk müziğinin ustası Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre son zamanlarda zor günler geçiriyor.
3 AY ÖNCE ABLASINI KAYBETMİŞTİ
3 ay önce ablasını kaybeden Sevim Emre, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün canım ablamı toprağa verdim. Bir kanadım kırıldı. Acımı paylaşarak kimseyi üzmek istemem ama dualarınızı sevgili canım ablam Ülhan Emre Akın için bekliyorum."
Aylar sonra Sevim Emre yine abla acısıyla derinden sarsıldı.
DİĞER ABLASINI DA KAYBETTİ
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, 3 ay arayla ikinci ablasını da kaybetti.
Sevim Emre, acı haberi sosyal medya hesabından "Bugün bir acı daha yaşıyorum. 3 ay ara ile bir ablamı daha kaybettim. Allahtan sabır diliyorum" sözleriyle duyurdu.