Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
Yabancı Damat'ın Memik Dede'si, İkinci Bahar'ın Zülfikar Ağa'sı... Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güzelbeyoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklama ise tekrar gündeme geldi. "Belki ismimi tanımazsınız ben Memik Dede" diyen Arif Erkin'in unutulduğunu düşünmesi yüreklere dokundu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: