Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si, İkinci Bahar'ın Zülfikar Ağa'sı... Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güzelbeyoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklama ise tekrar gündeme geldi. "Belki ismimi tanımazsınız ben Memik Dede" diyen Arif Erkin'in unutulduğunu düşünmesi yüreklere dokundu.

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' rolüyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. Güzelbeyoğlu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçının acı haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güzelbeyoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklama ise tekrar gündeme geldi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun 2023 yılının son aylarında çektiği bir video sevenlerini duygulandırdı. "Belki ismimi tanımazsınız ben Memik Dede" diyen Arif Erkin'in unutulduğunu düşünmesi yüreklere dokundu.

Söz konusu videoda kucağında kedisiyle kamera karşısna geçen usta oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Arif Erkin. Belki ismimi tanımazsınız. Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede', 'Huysuz Memik Dede'. Beni sevenlerin, beni ananların hepsine çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu günler dilerim"

O dönem sosyal medyada hızla yayılan video çok sayıda yorum almıştı. Sevenleri, Güzelbeyoğlu'nun sözlerine şöyle karşılık vermişti:

"Memik dede seni unutmak mümkün mü?"

"Hiç tanımaz olur muyuz?"

"Çok duygulandım. Ne kadar beyefendi, tatlı, naif bir insan"

"Ya ağlayasım geldi. Çok seviyordum kendisini küçükken, canım dedem"

"Çok hüzünlendim ya dedem tanıyoruz biz seni"

"Seni tanımamak mümkün mü? Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birisin"

MUSTAFACAN, MEMİK DEDE'Yİ ANLATTI!

Mustafa karakteriyle Yabancı Damat dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Ozan Uğurlu ise yıllar sonra çektiği bir videoda kamera arkasını anlatmıştı ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekmişti.

Ozan Uğurlu, "Arif abiyi şöyle anlatayım; hem dizi setine geliyordu, hem kendi tiyatro oyunlarına gidiyordu (devlet tiyatrolarında oynuyordu), hem mahkemede bilirkişilik yapıyordu hem mimardı hem de 5 tane köpeğe bakıyordu..." diyerek usta sanatçının üretkenliğine ve çalışkanlığına vurgu yapmıştı.

Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Memik Dede'yi anlattı
