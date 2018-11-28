Ünlülerin takıntı ve korkuları

Ünlü isimlerin takıntı haline gelen korkuları neler?

28 Kasım 2018 Çarşamba, 16:15:39 Güncelleme: 16:37:22
Ünlülerin takıntı ve korkuları

KADİR DOĞULU

Kadir Doğulu'nun ayak takıntısı olduğu biliniyor. Doğulu evlenmeden önce "Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım'' diyordu.

Ünlülerin takıntı ve korkuları

RIHANNA

Barbadoslu şarkıcının en büyük korkusu balıklar ve yosunlar. Denize girince, deniz canlılarıyla karşılaşma fikri dahi 28 yaşındaki yıldızı korkutmaya yetiyor.

Ünlülerin takıntı ve korkuları

MURAT BOZ

Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyan Murat Boz yiyememesi durumunda gözlerinin yaşardığını söylüyor. Bu durumu öğrenen hayranlarının sahneye elma atması sonucunda ise zor durumda kaldığını ve takıntısının artık korkuya dönüştüğünü ifade ediyor.

Ünlülerin takıntı ve korkuları

JUSTIN TIMBERLAKE

35 yaşındaki ABD'li pop şarkıcısı örümcek ve köpek balığından korkuyor.

Ünlülerin takıntı ve korkuları

BEREN SAAT

32 yaşındaki ünlü oyuncu, her kadın gibi en büyük korkusunun taciz edilmek olduğunu söylüyor.

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