Ünlülerin takıntı ve korkuları

Ünlü isimlerin takıntı haline gelen korkuları neler?
28 Kasım 2018 Çarşamba, 16:15:39
Güncelleme: 16:37:22
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KADİR DOĞULU
Kadir Doğulu'nun ayak takıntısı olduğu biliniyor. Doğulu evlenmeden önce "Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım'' diyordu.
RIHANNA
Barbadoslu şarkıcının en büyük korkusu balıklar ve yosunlar. Denize girince, deniz canlılarıyla karşılaşma fikri dahi 28 yaşındaki yıldızı korkutmaya yetiyor.
MURAT BOZ
Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyan Murat Boz yiyememesi durumunda gözlerinin yaşardığını söylüyor. Bu durumu öğrenen hayranlarının sahneye elma atması sonucunda ise zor durumda kaldığını ve takıntısının artık korkuya dönüştüğünü ifade ediyor.
JUSTIN TIMBERLAKE
35 yaşındaki ABD'li pop şarkıcısı örümcek ve köpek balığından korkuyor.
BEREN SAAT
32 yaşındaki ünlü oyuncu, her kadın gibi en büyük korkusunun taciz edilmek olduğunu söylüyor.