Ünlülerin şaşırtan aşkları!
Ünlüler dünyasında bazen mümkün olmayan ilişkilere şahit oluyoruz. Yaş farkı ve bulundukları ortamların değişikliği gereği karşılaşmaları ve birlikte olmaları mümkün değil gibi görünen ünlüler bir bakıyoruz aşk yaşamaya başlamışlar. İşte bu çiftlerden Adriana Lima ve Metin Hara ikilisi şüphesiz 2018 yılının en konuşulan aşkıydı. Bakalım aşklarıyla şaşırtan başka kimler var...
Öyle inanılmaz geldi ki milyonlarca kişiye bu aşk, sık sık "ayrıldılar" iddiaları ortaya atıldı. Ama bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Biri dünyanın en gözde, en güzel ve en çok kazanan top modellerinden biri, diğeri de Türkiye'de yazdığı kitaplarla adını duyuran bir yazar. Başlarda kimse onların birbirlerine aşık olacağına ihtimal vermese de gerçekten de "aşk nerede olursanız olur sizi bulur" tezi doğru çıktı.
Adriana Lima ile Metin Hara, aralarındaki uzun mesafelere rağmen sık sık buluşup hasret gideriyorlar. Birbirleriyle zaman geçiriyorlar. Öyle ki ikisi de birbirlerinin aileleri ile tanıştı. Her ne kadar birçok kişi kısa sürede ayrılacaklarına kesin gözüyle baksa da onlar aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar. Görünüşe göre kalplerini birleştiren, onları bir elmanın iki yarısı haline getiren duygu gerçek aşk.