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Ünlülerin şaşırtan aşkları!

Ünlüler dünyasında bazen mümkün olmayan ilişkilere şahit oluyoruz. Yaş farkı ve bulundukları ortamların değişikliği gereği karşılaşmaları ve birlikte olmaları mümkün değil gibi görünen ünlüler bir bakıyoruz aşk yaşamaya başlamışlar. İşte bu çiftlerden Adriana Lima ve Metin Hara ikilisi şüphesiz 2018 yılının en konuşulan aşkıydı. Bakalım aşklarıyla şaşırtan başka kimler var...

2 Ağustos 2018 Perşembe, 09:40:53 Güncelleme: 09:52:35
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Adriana Lima: Ben Metinde ne buldum

Daha önce örneğine pek rastlanmayan bir aşkın kahramanları onlar. Aşkları ilk ortaya çıktığında herkes birbirine aynı soruları sordu: "Metin Hara'nın yanındaki gerçekten Adriana Lima'mı? " ya da "Acaba reklam aşkı mı?"

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Adriana Lima: Ben Metinde ne buldum

Öyle inanılmaz geldi ki milyonlarca kişiye bu aşk, sık sık "ayrıldılar" iddiaları ortaya atıldı. Ama bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Biri dünyanın en gözde, en güzel ve en çok kazanan top modellerinden biri, diğeri de Türkiye'de yazdığı kitaplarla adını duyuran bir yazar. Başlarda kimse onların birbirlerine aşık olacağına ihtimal vermese de gerçekten de "aşk nerede olursanız olur sizi bulur" tezi doğru çıktı.

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Adriana Lima: Ben Metinde ne buldum

Adriana Lima ile Metin Hara, aralarındaki uzun mesafelere rağmen sık sık buluşup hasret gideriyorlar. Birbirleriyle zaman geçiriyorlar. Öyle ki ikisi de birbirlerinin aileleri ile tanıştı. Her ne kadar birçok kişi kısa sürede ayrılacaklarına kesin gözüyle baksa da onlar aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar. Görünüşe göre kalplerini birleştiren, onları bir elmanın iki yarısı haline getiren duygu gerçek aşk.

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Adriana Lima: Ben Metinde ne buldum

Peki sadece Metin Hara ile Adriana Lima mı böyle şaşırtan aşklara imza atan ünlüler? Elbette değil. Hem Türkiye'de hem dünyada bu konuda çok sayıda örnek var.

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Adriana Lima: Ben Metinde ne buldum

Gelin bakalım ünlülerin hayranlarını şaşırtan, bazıları kısa sürede biten bazıları da evliliğe kadar uzanan beklenmedik aşklarına.

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