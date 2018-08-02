Ünlülerin şaşırtan aşkları!

Öyle inanılmaz geldi ki milyonlarca kişiye bu aşk, sık sık "ayrıldılar" iddiaları ortaya atıldı. Ama bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Biri dünyanın en gözde, en güzel ve en çok kazanan top modellerinden biri, diğeri de Türkiye'de yazdığı kitaplarla adını duyuran bir yazar. Başlarda kimse onların birbirlerine aşık olacağına ihtimal vermese de gerçekten de "aşk nerede olursanız olur sizi bulur" tezi doğru çıktı.