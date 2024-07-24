Ünlülerin boyları kaç cm? 'Kandırılmışız' diyeceğiniz 70 ünlü ismi derledik: Özcan Deniz, Sibel Can, Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal meğer...

Sinema ve televizyon dünyası, büyülü bir yanılsama perdesini andırır. Kusursuz ışıklandırmalar, stratejik kamera açıları ve özel efektler sayesinde, izleyicilere gerçeklikten uzak bir dünya sunulur. Bu büyülü dünyanın en büyük illüzyonlarından biri ise ünlülerin fiziksel görünümleri, özellikle de boylarıdır. Ekranlarda dev gibi görünen birçok yıldızın gerçek hayatta çok daha kısa olduğunu öğrenmek, hayranlarını şaşkına çevirebilir. İşte birbirinden ünlü ismin boy sıralaması...
Kamera önünde kusursuz görünmek her ünlünün hayali... Ancak ekranların büyüsü bazen yanıltıcı olabiliyor. Özellikle de boy konusu söz konusu olduğunda! Peki, kırmızı halıda boylu poslu görünen ünlüler gerçekte kaç cm? İşte merak edilen o gerçekler ve ekranların sihirli dünyasından çarpıcı detaylar!
MERT YAZICIOĞLU - 1.77 CM
ÖZGÜ NAMAL - 1,64 CM