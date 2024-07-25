SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ünlülerin ikiz kardeşlerine bakın! 'Ayırt etmek zor' dedirtecek 17 ünlü isim: Bensu Soral, Özcan Deniz, Ceyda Düvenci, Mert Yazıcıoğlu...

Pek çok insan hayatının bir noktasında "İkiz kardeşim olsaydı hayatım nasıl olurdu acaba?" diye düşünmüştür. Bu sorunun cevabını bilmek birçok kişi için mümkün olmasa da bazı ünlüler oldukça şanslı! Hem kariyerlerinde hem de kişisel yaşamlarında dikkat çeken bu ünlülerin bazılarının ikizleri tıpatıp aynıdır, bazılarının ise birbirine hiç benzemez. Gelin, ünlüler dünyasında ikiz kardeşleri olan ünlülere birlikte göz atalım.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:57 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:57
Ünlülerin ikiz kardeşlerine bakın! ’Ayırt etmek zor’ dedirtecek 17 ünlü isim: Bensu Soral, Özcan Deniz, Ceyda Düvenci, Mert Yazıcıoğlu... 1

İkizlerin gizemli dünyası, her zaman ilgi çekici olmuştur. Özellikle de aynı yüz hatlarına sahip olan ve birbiriyle neredeyse kopya gibi görünen ikizler, insanları şaşırtmaya devam ediyor. Öykü Karayel ve ikiz kardeşi gibi ünlü isimlerin benzerlikleri, sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Ayrıca kan bağı olmasa bile birbirine benzeyen ünlüler bulunuyor. İşte detaylar...

Ünlülerin ikiz kardeşlerine bakın! ’Ayırt etmek zor’ dedirtecek 17 ünlü isim: Bensu Soral, Özcan Deniz, Ceyda Düvenci, Mert Yazıcıoğlu... 2

Öykü Karayel-Ezgi Karayel

Ünlülerin ikiz kardeşlerine bakın! ’Ayırt etmek zor’ dedirtecek 17 ünlü isim: Bensu Soral, Özcan Deniz, Ceyda Düvenci, Mert Yazıcıoğlu... 3

Bensu Soral-Bedirhan Soral

SON DAKİKA