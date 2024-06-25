Ünlülerin bilinmeyen çocukları! Gupse Özay, Esra Erol, Azra Akın, Safiye Soyman, Özgü Namal'ın gözlerden uzak sakladıkları evlatları

Gösteri dünyasının parıltılı isimleri kadar, onların çocukları da merakla takip ediliyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasında yer alan bazı ünlülerin çocukları, en az ebeveynleri kadar ünlü olmayı başarırken, bazıları ise gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Kimisi kameraların karşısında büyüyüp şöhreti erken yaşta tadarken, kimisi de objektiflerden uzak bir hayatı seçiyor. İşte, şöhretin gölgesinde büyüyen ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...