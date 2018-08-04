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Ünlüler kaç kilo? Cemre Kemer'in aşırı zayıflığı olay oldu

4 Ağustos 2018 Cumartesi, 17:29:33 Güncelleme: 18:10:00
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Ünlüler kaç kilo? Cemre Kemerin aşırı zayıflığı olay oldu

Oyuncu Selin Demiratar yakın dostları seda Bakan ve Cemre Kemer ile bir araya geldi.

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Ünlüler kaç kilo? Cemre Kemerin aşırı zayıflığı olay oldu

Demiratar, buluşmanın fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Ünlüler kaç kilo? Cemre Kemerin aşırı zayıflığı olay oldu

Fotoğrafta en dikkat çeken isim Cemre Kemer oldu.

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Ünlüler kaç kilo? Cemre Kemerin aşırı zayıflığı olay oldu

'Hepsi' grubu ile yıldızı parlayan Kemer'in aşırı zayıflığı gözlerden kaçmadı.

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Ünlüler kaç kilo? Cemre Kemerin aşırı zayıflığı olay oldu

Gösteri dünyasının ünlüleri meslek gereği fiziksel görüntülerine özellikle de kilolarına dikkat etmek zorunda. İşte yerli ve yabancı ünlülerin kimi zaman sağlıkları pahasına korumakta direndikleri kiloları...

Fahriye Evcen

51 kilo

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