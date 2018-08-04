Ünlüler kaç kilo? Cemre Kemerin aşırı zayıflığı olay oldu

Ünlüler kaç kilo? Cemre Kemer'in aşırı zayıflığı olay oldu
4 Ağustos 2018 Cumartesi, 17:29:33 Güncelleme: 18:10:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
1
50
Oyuncu Selin Demiratar yakın dostları seda Bakan ve Cemre Kemer ile bir araya geldi.
2
50
Demiratar, buluşmanın fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
3
50
Fotoğrafta en dikkat çeken isim Cemre Kemer oldu.
4
50
'Hepsi' grubu ile yıldızı parlayan Kemer'in aşırı zayıflığı gözlerden kaçmadı.
5
50
Gösteri dünyasının ünlüleri meslek gereği fiziksel görüntülerine özellikle de kilolarına dikkat etmek zorunda. İşte yerli ve yabancı ünlülerin kimi zaman sağlıkları pahasına korumakta direndikleri kiloları...